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В четырех аэропортах РФ объявили временные ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска установили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, следует из заявления, опубликованного Росавиацией.

Аэропорты Казани и Нижнекамска установили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, следует из заявления, опубликованного Росавиацией.

Вскоре также было объявлено о приостановке работы аэропортов Геленжика и Уфы.

Ограничения продолжают действовать в Бугульме, Оренбурге, Самаре и Ульяновске.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко заявил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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