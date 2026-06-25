В четырех аэропортах РФ объявили временные ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска установили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, следует из заявления, опубликованного Росавиацией.
Вскоре также было объявлено о приостановке работы аэропортов Геленжика и Уфы.
Ограничения продолжают действовать в Бугульме, Оренбурге, Самаре и Ульяновске.
Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко заявил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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