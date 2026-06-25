МИД Ирана раскритиковал Рютте за слова о помощи НАТО в операции США

Накануне господин Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам генсека НАТО, союзники Вашингтона оказывали логистическую поддержку американским войскам во время операции в Иране.
«Если смотреть на ситуацию в целом, то союзники помогали», — сказал господин Рютте. Однако он признал, что в отдельных случаях государства отказывались предоставлять свои аэродромы.
В качестве примера Марк Рютте упомянул аэропорт Бухареста, который временно прекращал принимать гражданские рейсы для обслуживания военной авиации США.
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