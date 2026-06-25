ЕС строит все что угодно, но не систему безопасности, заявили в МИД

«Сами государства Европы отказываются от взаимодействия с нами, они выбрали путь заявлений. Говорят, что они строят европейскую безопасность, но, мне кажется, это все что угодно, только не система безопасности», — сказал агентству посол на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».