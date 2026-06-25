ЕС строит все что угодно, но не систему безопасности, заявили в МИД

«Сами государства Европы отказываются от взаимодействия с нами, они выбрали путь заявлений. Говорят, что они строят европейскую безопасность, но, мне кажется, это все что угодно, только не система безопасности», — сказал агентству посол на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».
Собеседник агентства отметил, что своими заявлениями европейские лидеры пытаются обосновать якобы наличие угроз со стороны России и ее союзников.
«Мы сейчас выстраиваем архитектуру евразийской безопасности. И если они (Европа — ред.) будут готовы отойти от враждебной политики и неоколониальных практик, успокоятся, то поймут привлекательность нашей концепции», — отметил Трофимов.
Концепция евразийской безопасности, предложенная Россией, не противоречит тому, что выдвигают другие государства. Россия готова обсуждать эту концепцию, открыта к диалогу, отметил посол.
«Сейчас очень важное направление работы — обеспечить безопасность в Персидском заливе. Все это обсуждается, в процессе», — заключил посол.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной архитектуры безопасности, открытой для всех стран Евразии и отражающей многополярные реалии.