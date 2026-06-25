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Силы ПВО за ночь уничтожили 269 украинских дронов

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны России.

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны России.

Боевая работа велась с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня. Дроны самолётного типа уничтожались над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями.

Также БПЛА сбиты над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря.

Ранее один вражеский дрон был уничтожен над Москвой.

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