Силы ПВО за ночь уничтожили 269 украинских дронов

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны России.
Боевая работа велась с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня. Дроны самолётного типа уничтожались над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями.
Ранее один вражеский дрон был уничтожен над Москвой.
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