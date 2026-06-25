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Власти предложили создать поддержку для бизнеса, пострадавшему от БПЛА

В Госдуме выступили с предложением оказать финансовую поддержку предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате атак с использованием беспилотников.

В Госдуме выступили с предложением оказать финансовую поддержку предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате атак с использованием беспилотников. Парламентарии направили премьер-министру Михаилу Мишустину инициативу о внедрении беспроцентных займов для коммерсантов, которые понесли ущерб из-за обстрелов и террористических актов.

Авторы идеи предлагают создать во всех регионах страны специальный механизм восстановительных кредитов с нулевой процентной ставкой.

Отмечается, что существующие сейчас компенсационные выплаты зачастую не позволяют полностью восстановить пострадавшие предприятия.

Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству.

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