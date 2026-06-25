Власти районов близ Фудзиямы настаивают на ограничении восхождений в межсезонье

Ежегодно в период, когда восхождения на гору Фудзи в Японии официально запрещены, туда поднимаются около 10 тыс. человек. Риск несчастных случаев в этот период резко возрастает, поэтому власти префектур Сидзуока и Яманаси перекрывают все пути заграждениями. Однако, по данным полиции обеих префектур, в 2019—2025 годах в межсезонье на Фудзи пострадали 79 человек, 19 из которых погибли.