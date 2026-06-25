Четыре человека пострадали при землетрясении в Японии

Землетрясение произошло в 07:30 (1:30 мск) у побережья префектуры Иватэ на глубине 44 км. Предупреждений о цунами не поступало. Первоначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 6,9, а глубина — 50 км, но позже эти данные были пересмотрены.