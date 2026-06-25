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Четыре человека пострадали при землетрясении в Японии

Четыре человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,2 на северо-востоке Японии. Среди пострадавших — подростки и люди старше 50 лет в Хашиками и Хатинохе в префектуре Аомори, сообщает агентство Kyodo. Их госпитализировали.

Четыре человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,2 на северо-востоке Японии. Среди пострадавших — подростки и люди старше 50 лет в Хашиками и Хатинохе в префектуре Аомори, сообщает агентство Kyodo. Их госпитализировали.

Землетрясение произошло в 07:30 (1:30 мск) у побережья префектуры Иватэ на глубине 44 км. Предупреждений о цунами не поступало. Первоначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 6,9, а глубина — 50 км, но позже эти данные были пересмотрены.

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что японское правительство собирает информацию для оценки последствий землетрясения.

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