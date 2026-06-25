Минобороны сообщило о 269 сбитых за ночь беспилотниках

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, Крымом и Черным морем в ночь на 25 июня, сообщило Минобороны в «Максе».
В ведомстве уточнили, что дроны сбили с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря.
На фоне атаки 25 июня ограничения вводили в нескольких российских аэропортах. Росавиация сообщала об ограничениях в Геленджике, Сочи, в Ярославле.
Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию. Позже временные ограничения ввели в аэропортах Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска.
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