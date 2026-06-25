Над Ростовской областью уничтожили больше десятка БПЛА

Больше десятка БПЛА уничтожили ночью в Каменске-Шахтинском и шести районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, воздушную атаку отражали в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвинском и Шолоховском районах.
Информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.
Накануне, 24 июня, в Ростовской области за ночь сбили около 30 БПЛА в Гуково, Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском районах.
Минобороны сообщало, что в ночь на 24 июня над российскими регионами уничтожили 323 беспилотника, днем — еще 245.
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