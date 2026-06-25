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Над Россией сбили 269 украинских дронов. Военная операция, день 1583-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 269 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Ударные беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:11.

8:07 Силы ПВО уничтожили ночью 22 украинских беспилотника над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

8:06 Силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ и акваторией Черного моря 269 украинских БПЛА.

8:00 Сегодня 1583-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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