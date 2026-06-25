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Какой опыт Башкирии может лечь в основу общероссийских практик — эксперт

Девятый состав Общественной палаты РФ обозначил новые задачи и приоритеты на ближайшие три года. Опыт Башкортостана может быть востребован на федеральном уровне, уверена председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Источник: Башинформ

Накануне в Москве состоялось первое по счету пленарное заседание Общественной палаты России нового (девятого) состава. Он заметно укрепился, обновился и помолодел.

Председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина прокомментировала «Башинформу» итоги этого заседания, задачи и приоритеты, которые перед собой поставила ОП РФ на ближайшие три года работы, а также рассказала, какой опыт республики, по ее мнению, мог бы лечь в основу общероссийских программ и проектов.

«В первую очередь хочу поздравить новый, девятый состав Общественной палаты Российской Федерации и благодарю коллег из восьмого состава за плодотворную работу. Преемственность для нас очень важна», — заявила Энже Ахмадуллина.

Приоритеты Общественной палаты России остаются четкими — законодательная экспертиза, открытые дискуссионные площадки по самым острым вопросам, которые волнуют людей, и, безусловно, все для победы — поддержка фронта, укрепление тыла, социальная стабильность и устойчивое развитие, отметила председатель Общественной палаты Башкортостана.

В новом (девятом) составе появилась и новая комиссия по поддержке соотечественников за рубежом и внешнеполитической дипломатии.

«Считаю это крайне своевременным решением. Когда наши граждане за границей сталкиваются с правовыми, визовыми и бытовыми проблемами, общественная дипломатия становится реальным инструментом защиты их прав и сохранения связи с Родиной. И здесь важно вырабатывать и предлагать конкретные механизмы», — убеждена Энже Ахмадуллина.

Что касается опыта Башкортостана — он не раз отмечался на федеральном уровне. По мнению главы Общественной палаты РБ, республика может предложить эффективные практики по патриотическому воспитанию молодежи, подготовке общественных наблюдателей, развитию некоммерческого сектора.

«Кроме того, есть наработки в креативных индустриях, республика одна из лидеров в этом направлении. Хорошая практика выездных диалоговых площадок в муниципалитеты. Но главное, все наши инициативы рождаются из реальных запросов людей, апробированы на местах и готовы к адаптации. Мы открыты к сотрудничеству и обмену опытом», — подытожила председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.