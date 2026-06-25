Какой опыт Башкирии может лечь в основу общероссийских практик — эксперт

Председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина прокомментировала «Башинформу» итоги этого заседания, задачи и приоритеты, которые перед собой поставила ОП РФ на ближайшие три года работы, а также рассказала, какой опыт республики, по ее мнению, мог бы лечь в основу общероссийских программ и проектов.