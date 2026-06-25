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Депутату Государственной Думы РФ Сергею Тену вручен орден Дружбы

Иркутская область, НИА-Байкал — Депутату Государственной Думы Российской Федерации Сергею Тену 24 июня в торжественной обстановке вручили Орден Дружбы.

Источник: НИА Байкал

Высокая государственная награда присуждена Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие парламентаризма, экономических связей, а также активную общественную и благотворительную деятельность. Награждение стало признанием его многолетней и плодотворной работы на благо государства и общества.

Орден Дружбы Сергею Тену вручил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании российского парламента.

«Благодарю за высокую оценку моего труда, поддержку и доверие. Эта награда — не только моя заслуга, это результат работы всей нашей команды. Спасибо всем, кто был рядом, помогал и верил. Приложу все силы, чтобы оправдать высокое доверие, главное для меня — честно работать на благо нашей Родины, моей родной Иркутской области», — подчеркнул в ответном слове Сергей Тен.

Сергей Юрьевич Тен — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В своей законотворческой деятельности уделяет особое внимание вопросам социально-экономического и экологического развития, поддержки предпринимательства, развития инфраструктурных проектов. За благотворительную деятельность Сергей Тен награжден медалью «За милосердие и благотворительность» Общественной палаты Иркутской области. Имеет благодарности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; почетные грамоты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации. Награжден нагрудным знаком «Почетный дорожник России» I степени, медалью Совета Безопасности Российской Федерации «За заслуги в укреплении международной безопасности», почетным знаком Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», медалью Луганской Народной Республики «За Заслуги» ll степени и нагрудным знаком «Народный фронт. Все для Победы».

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