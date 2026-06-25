Депутату Государственной Думы РФ Сергею Тену вручен орден Дружбы

«Благодарю за высокую оценку моего труда, поддержку и доверие. Эта награда — не только моя заслуга, это результат работы всей нашей команды. Спасибо всем, кто был рядом, помогал и верил. Приложу все силы, чтобы оправдать высокое доверие, главное для меня — честно работать на благо нашей Родины, моей родной Иркутской области», — подчеркнул в ответном слове Сергей Тен.