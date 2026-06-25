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При землетрясении в Венесуэле погибли более 30 человек

При двух крупных землетрясениях в Венесуэле пострадали более 700 человек. Погибли 32 человека. Об этом сообщила временный президент Венесуэлы Делси Родригес, передает AFP.

При двух крупных землетрясениях в Венесуэле пострадали более 700 человек. Погибли 32 человека. Об этом сообщила временный президент Венесуэлы Делси Родригес, передает AFP.

В венесуэльском штате Фалькон на северо-западе страны госпитализировали минимум 32 человека, рассказал губернатор штата Виктор Кларк. Под завалами остаются еще 15 человек, их пытаются достать, CBS.

Сегодня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также в Колумбии. Разрушены несколько зданий, повреждения получил в том числе аэропорт Каракаса, он закрыт. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. США и Сальвадор направят в Венесуэлу спасателей и медиков.

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