«Единая Россия» наградила победителей акции «Диктант Победы» в Музее Победы в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ими стали 20 человек из разных регионов страны.
Среди победителей — жительница Красноярского края, военный пенсионер Татьяна Вебер. Женщина имеет 25-летний стаж работы в полиции. Награждена медалями МВД России «За отличие в службе» первой, второй, третьей степени; знаком Красноярского краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России «За заслуги в укреплении правопорядка»; нагрудным знаком Государственного комитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года». Сейчас Татьяна активно участвует в соревнованиях, проводимых среди ветеранов МВД. В настоящее время работает в комиссии по делам несовершеннолетних Емельяновского округа Красноярского края.
«Диктант Победы» стал одним из главных ответов на попытки переписать историю нашей страны, отметил координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на награждении победителей международной акции в Музее Победы.
«Все 20 федеральных победителей из 5170 участников, набравшие максимальные 25 баллов, получили диплом, сертификат на 50 тысяч рублей и подарочные наборы. Школьники и студенты колледжей также получили дипломы финалистов, которые дадут дополнительные баллы при поступлении в вузы. Ну и самый главный приз вы получите в будущем году — это приглашение на Парад Победы 9 мая», — рассказал он.
Александр Сидякин напомнил, что в «Диктанте Победы» в этом году приняли участие 2,8 миллионов человек — это рекордное количество за всю историю проекта. Акция прошла на 37,7 тысячах площадок в 77 странах мира. 68% участников — были школьники и студенты вузов и ссузов.
В свою очередь председатель движения «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что ключевая задача проекта — вовлечь молодёжь в изучение прошлого через интерес.
«Заставить изучить историю невозможно. Историей можно только заинтересовать. Важно понимать, что участие в таких мероприятиях — это не только проверка ваших знаний, но это наш личный вклад в сохранение исторической памяти и памяти о подвиге поколения победителей», — сказала она.
Своими впечатлениями с ER.ru поделилась победительница из Красноярского края Татьяна Вебер: «До сих пор не верится, что это случилось со мной. Горжусь тем, что стала победителем. Эта поездка в Москву стала для меня по-настоящему памятным событием, хотя в столицу приезжаю ежегодно к семье дочери. Получать награду было волнительно, дрожали руки. Я получила не просто диплом — это признание того, что память о войне для меня действительно важна. В рамках поездки познакомилась и пообщалась с победителями из других регионов страны. Церемония награждения, прогулки по историческим местам столицы — это очень волнительно. Поездка для меня стала чем-то большим, чем просто награждение. Она напомнила мне, что важно хранить историю нашего народа, нашей страны. Спасибо всем кто меня поддерживал в этой поездке!».
Отметим, в 2026 году Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» объединил почти три миллиона человек. Её провели с учётом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания вошли вопросы, посвящённые и другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок снова выделили вопросам по теме СВО. Акция состоялась в восьмой раз в 77 странах мира. Количество участников с начала акции выросло почти в 20 раз. Большинство из них — это школьники и студенты. Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта «Историческая память».