Кибермошенников ударят новым федеральным законом

Госдума приняла федеральный закон, направленный на борьбу с киберугрозами. Это решение касается одной из самых массовых угроз для граждан: телефонных и интернет-мошенников, дистанционных краж, вовлечения людей в противоправные схемы и использования цифровых сервисов для давления на жертв.
Поводом стала не разовая кампания, а новый блок регулирования в цифровой среде. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2025 года в этой сфере уже принято 13 законов. По его данным со ссылкой на МВД, за первые пять месяцев 2026 года число киберпреступлений снизилось на 31,2%, дистанционных краж — на 17,8%, IT-мошенничеств — на 26,4%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 38,7%.
Главный практический смысл закона — профилактика преступлений до момента хищения денег. Для граждан это важно потому, что цифровые схемы давно вышли за пределы звонков от «службы безопасности банка»: мошенники используют подмену номеров, мессенджеры, фейковые аккаунты, угрозы уголовным преследованием и вовлечение в роль курьеров или дропперов.
Следующий этап — применение новых норм правоохранителями, банками, операторами и цифровыми платформами. Закон не отменяет личную осторожность, но переводит борьбу с киберугрозами из режима разовых предупреждений в системную правовую рамку. Для читателя главный вывод простой: государство усиливает не только наказание после хищения, но и барьер перед самой атакой.
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