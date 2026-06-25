Кибермошенников ударят новым федеральным законом

Поводом стала не разовая кампания, а новый блок регулирования в цифровой среде. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2025 года в этой сфере уже принято 13 законов. По его данным со ссылкой на МВД, за первые пять месяцев 2026 года число киберпреступлений снизилось на 31,2%, дистанционных краж — на 17,8%, IT-мошенничеств — на 26,4%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 38,7%.