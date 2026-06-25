Международный антифашистский конгресс начнет работу в Минске

Главной темой конгресса названы борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды.
Участие в форуме примут представители 36 государств. Ожидается, что пленарную часть заседания посетят более 600 человек.
Ранее в белорусском оборонном ведомстве отмечали, что пленарное заседание конгресса запланировано на пятницу.
Спикеры выступят как очно, так и по видеоконференцсвязи. Всего — представители нескольких десятков стран. Среди гостей конгресса будут находиться ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
Также во время работы конгресса состоятся выставки. Свои экспозиции представят Национальная академия наук, Национальная библиотека, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Министерство обороны Беларуси.
Также запланирована выставочная экспозиция от военного ведомства России.
Завершится масштабный форум в субботу.