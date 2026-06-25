Губернатор края Михаил Котюков открыл XXIV общее собрание Союза муниципальных контрольно-счётных органов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открывая мероприятие, губернатор Михаил Котюков отметил, что Красноярский край принимает это масштабное событие второй раз. Национальный центр «Россия» на Енисее на несколько дней стал площадкой, объединившей экспертов в сфере муниципального финансового контроля со всей России с целью обмена опытом и укрепления партнёрских связей между регионами.
«Символично, что 24-я конференция проходит в 24-м регионе России в национальном центре, который создан по прямому решению Президента. В течение двух дней мы будем обсуждать, как нам строить будущее в сложившихся обстоятельствах, добиваться реализации национальных проектов, достигать приоритетных целей развития страны. Это очень непростые вопросы, поэтому нам необходимо объединить усилия. И функция контроля должна стать неотъемлемой частью системы управления. Каждый бюджетный рубль должен работать на благосостояние отдельного человека и целых семей», — подчеркнул глава региона.
Видеоприветствие для участников общего собрания из Москвы направил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Председатель Союза МКСО Александр Мордвинцев поблагодарил Михаила Котюкова за сибирское гостеприимство.
Сегодня перед муниципальными контрольно-счётными органами стоит ряд важных задач, которые обозначены в Стратегии развития Счётной палаты РФ до 2030 года. Ключевые из них — контроль за исполнением национальных проектов, мер по повышению демографии, поддержка родителей с детьми, участников специальной военной операции и их родных.
В этом году в мероприятии принимают участие более 250 экспертов в области внешнего финансового контроля, а также представителей региональных и муниципальных контрольно-счётных органов. Программа включает обсуждение актуальных вопросов развития муниципального финансового контроля, представление лучших практик и определение ключевых направлений дальнейшей работы.
Особое внимание уделят вопросам ответственного управления общественными ресурсами, повышения прозрачности бюджетных процессов и внедрения цифровых инструментов, которые позволят обеспечить профилактику несанкционированных расходов — сместить фокус с выявления нарушений на их прогнозирование и предупреждение.
Союз муниципальных контрольно-счётных органов создан решением первой Всероссийской конференции, которая состоялась 13 мая 2002 года в городе Светлогорске Калининградской области. На сегодняшний день в Союз МКСО входят 567 муниципальных контрольно-счётных органов, расположенных по всей России.