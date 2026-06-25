Губернатор края Михаил Котюков открыл XXIV общее собрание Союза муниципальных контрольно-счётных органов

«Символично, что 24-я конференция проходит в 24-м регионе России в национальном центре, который создан по прямому решению Президента. В течение двух дней мы будем обсуждать, как нам строить будущее в сложившихся обстоятельствах, добиваться реализации национальных проектов, достигать приоритетных целей развития страны. Это очень непростые вопросы, поэтому нам необходимо объединить усилия. И функция контроля должна стать неотъемлемой частью системы управления. Каждый бюджетный рубль должен работать на благосостояние отдельного человека и целых семей», — подчеркнул глава региона.