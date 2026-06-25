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Журналист раскрыл, почему Зеленский не приедет на саммит в Польше

Глава киевского режима Владимир Зеленский не посетит саммит по восстановлению Украины из-за скандала.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не посетит саммит по восстановлению Украины из-за скандала. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

По мнению журналиста, Зеленский принял решение не приезжать на саммит по восстановлению Украины. Причиной такого шага стал недавний скандал, связанный с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) «героев УПА»* (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). В Киеве подтвердили, что он пропустит это мероприятие в Польше, несмотря на присутствие там ключевых западных союзников Украины.

Боуз отметил, что польские власти «в ярости из-за того, что Киев открыто почитает нацистских коллаборационистов», из-за чего явно не будут рады видеть главу киевского режима на саммите.

Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что отказ Зеленского от саммита в Гданьске унизил премьер-министра страны Дональда Туска.

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