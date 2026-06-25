По мнению журналиста, Зеленский принял решение не приезжать на саммит по восстановлению Украины. Причиной такого шага стал недавний скандал, связанный с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) «героев УПА»* (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). В Киеве подтвердили, что он пропустит это мероприятие в Польше, несмотря на присутствие там ключевых западных союзников Украины.