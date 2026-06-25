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В Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины повреждены АЗС

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждены объекты инфраструктуры и несколько автозаправочных станций. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.

Источник: Life.ru

По его данным, повреждённые АЗС находятся в Никопольском районе, а инфраструктурные объекты — в Криворожском районе. Тип и масштаб разрушений не уточняются. Также сообщается о пожаре на одной из АЗС в городе Сумы после взрывов. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Артём Кобзарь.

Кроме того, в Полтавской области повреждено промышленное предприятие, после чего там возник пожар. Информацию подтвердили в областной администрации.

Ранее российские военные нанесли удар по складам вооружений в Харьковской области, где, по данным источников, хранились ракеты и беспилотники ВСУ. Точные авиаудары поразили объекты в селе Мартовое. В частности, там хранились установки американской РСЗО HIMARS и БПЛА «Лютый». Этим вооружением наносились удары по Белгородской, Курской, Брянской и другим областям.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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