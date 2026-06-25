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Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 269 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России в течение ночи сбили 269 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Источник: Российская газета

Силы противовоздушной обороны России в течение ночи сбили 269 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Военное ведомство привело данные с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня (время московское).

За этот период дежурные средства перехватили и уничтожили БПЛА противника над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями и Московским регионом.

Также российские военные отразили атаки ВСУ в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что на Кубани из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на нефтебазе.

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