Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 269 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России в течение ночи сбили 269 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Военное ведомство привело данные с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня (время московское).
За этот период дежурные средства перехватили и уничтожили БПЛА противника над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями и Московским регионом.
Также российские военные отразили атаки ВСУ в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что на Кубани из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на нефтебазе.