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Politico: конфликт Мелони и Трампа может сблизить Францию и Италию

Конфликт между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом может способствовать сближению лидеров Италии и Франции. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на бывшего французского чиновника.

Источник: Reuters

19 июня американский президент в комментарии телеканалу La7 заявил, что Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа «полностью выдуманными» и добавила, что «ни она, ни Италия» никогда не умоляют. После этого Трамп заявил, что Мелони не удастся снова «подружиться» с США ради улучшения своих рейтингов. Как отметил бывший чиновник, президент Франции Эммануэль Макрон ранее в 2022 году уже пытался «навести мосты» с итальянским премьером, однако Мелони не проявила к этому особого интереса. В издании уточнили, что между лидерами годами сохранялись непростые отношения, включавшие разногласия по разным вопросам, в частности по миграции.

«Последняя перепалка между Мелони и Трампом явно дает возможность лидерам Франции и Италии сблизиться», — приводит Politico слова бывшего чиновника.

Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщал 12 июня, что 25 числа состоится первый двусторонний саммит между президентом Франции и премьером Италии в городе Антиб на юге Франции. Мероприятие позволит углубить сотрудничество двух стран в нескольких стратегических областях, в том числе в энергетике и обороне.

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