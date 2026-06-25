Politico: конфликт Мелони и Трампа может сблизить Францию и Италию

19 июня американский президент в комментарии телеканалу La7 заявил, что Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа «полностью выдуманными» и добавила, что «ни она, ни Италия» никогда не умоляют. После этого Трамп заявил, что Мелони не удастся снова «подружиться» с США ради улучшения своих рейтингов. Как отметил бывший чиновник, президент Франции Эммануэль Макрон ранее в 2022 году уже пытался «навести мосты» с итальянским премьером, однако Мелони не проявила к этому особого интереса. В издании уточнили, что между лидерами годами сохранялись непростые отношения, включавшие разногласия по разным вопросам, в частности по миграции.