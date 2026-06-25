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Трамп словами «летало много ракет» ответил про удар по школе в Минабе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, по его мнению, не наносили удар по школе в иранском Минабе в начале войны с Ираном, отвечая на вопрос журналистов на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, по его мнению, не наносили удар по школе в иранском Минабе в начале войны с Ираном, отвечая на вопрос журналистов на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляцию вел Белый дом.

«Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы. В то время летало много ракет», — сказал Трамп.

Журналисты спросили президента США, видел ли он доклад по атаке на школу в Минабе. Трамп ответил, что не видел, поскольку расследование еще не завершено, и предположил, что установить виновных может не получиться. По его словам, «ракеты летели отовсюду», а он не видел ничего, что убедило бы его в ответственности США.

Удар по начальной школе для девочек в Минабе произошел 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. По данным иранских властей, погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения.

Удар мог быть нанесен из-за ошибки при прицеливании: американские военные использовали устаревшие разведданные, согласно которым вместо школы там располагалась часть иранской военной базы. Газета также сообщала, что на обломках, обнаруженных на месте удара, были маркировки американской крылатой ракеты Tomahawk.

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