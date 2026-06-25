Трамп словами «летало много ракет» ответил про удар по школе в Минабе

«Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы. В то время летало много ракет», — сказал Трамп.
Журналисты спросили президента США, видел ли он доклад по атаке на школу в Минабе. Трамп ответил, что не видел, поскольку расследование еще не завершено, и предположил, что установить виновных может не получиться. По его словам, «ракеты летели отовсюду», а он не видел ничего, что убедило бы его в ответственности США.
Удар мог быть нанесен из-за ошибки при прицеливании: американские военные использовали устаревшие разведданные, согласно которым вместо школы там располагалась часть иранской военной базы. Газета также сообщала, что на обломках, обнаруженных на месте удара, были маркировки американской крылатой ракеты Tomahawk.
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