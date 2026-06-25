Трамп словами «летало много ракет» ответил про удар по школе в Минабе

Журналисты спросили президента США, видел ли он доклад по атаке на школу в Минабе. Трамп ответил, что не видел, поскольку расследование еще не завершено, и предположил, что установить виновных может не получиться. По его словам, «ракеты летели отовсюду», а он не видел ничего, что убедило бы его в ответственности США.