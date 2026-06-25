США с помощью ИИ разработали летательный аппарат для ядерного арсенала

США разработали летательный аппарат Aires Tide для ядерного арсенала. При его создании применяли технологии искусственного интеллекта, суперкомпьютеры и 3D-печать. В мае прошли два успешных испытания аппарата, рассказали в пресс-службе Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) при американском Минэнерго.