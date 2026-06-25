Белгородская область подверглась 130 атакам со стороны ВСУ, заявил Шуваев

Врио руководителя Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за сутки территория субъекта 130 раз подверглась атакам со стороны ВСУ.
Ударам подверглись Белгородский, Валуйский, Борисовский, Волоконовский, Красногвадейский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
ВСУ восемь раз обстреляли область с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Пять раз взрывные устройства сбрасывались с БПЛА, сказал Шуваев.
За сутки были сбиты и подавлены 97 украинских БПЛА.
Читайте материал «В Тульской области за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.