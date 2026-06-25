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Белгородская область подверглась 130 атакам со стороны ВСУ, заявил Шуваев

Врио руководителя Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за сутки территория субъекта 130 раз подверглась атакам со стороны ВСУ.

Врио руководителя Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за сутки территория субъекта 130 раз подверглась атакам со стороны ВСУ.

Ударам подверглись Белгородский, Валуйский, Борисовский, Волоконовский, Красногвадейский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

ВСУ восемь раз обстреляли область с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Пять раз взрывные устройства сбрасывались с БПЛА, сказал Шуваев.

За сутки были сбиты и подавлены 97 украинских БПЛА.

Читайте материал «В Тульской области за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА».

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Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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