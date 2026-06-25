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На Украине задались вопросом о готовности ЕС к интеграции

Затягивание решения об открытии оставшихся пяти переговорных кластеров и ограничения на украинский экспорт вызывают вопросы о реальной заинтересованности Евросоюза в принятии Украины.

Источник: РБК

Затягивание решения об открытии оставшихся пяти переговорных кластеров и ограничения на украинский экспорт вызывают вопросы о реальной заинтересованности Евросоюза в принятии Украины. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, торговый представитель страны Тарас Качка, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, несмотря на проведение реформ, Киев сталкивается с новыми торговыми барьерами со стороны ЕС. «В украинском обществе тоже возникает вопрос: действительно ли ЕС хочет нас там, или это конкуренция», — сказал Качка.

Для сохранения доверия между сторонами Евросоюз должен открыть все переговорные кластеры и подтвердить серьезность своих намерений относительно будущего членства Украины, считает политик.

Качка подчеркнул, что Киев продолжает выполнять требования Брюсселя и проводить реформы. В частности, он указал на принятие парламентом законов в сферах энергетики, госзакупок, налогообложения цифровых платформ и реформирования железнодорожного транспорта.

По мнению Качки, Евросоюз закрывается от остального мира, и поэтому Украине нужно как можно быстрее присоединиться. «Итак, нам нужно воспринимать это как можно серьезнее, меньше играть в игры, желательно не играть в игры и т.д. И тогда мы также отвечаем реформами», — добавил он.

Отдельно вице-премьер напомнил о работе антикоррупционной инфраструктуры страны, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Высший антикоррупционный суд.

«Мы серьезно относимся к нашим реформам, и теперь нам нужна такая же серьезность со стороны Европейского союза», — заявил Качка.

Ранее ЕС отказался от идеи ускоренно принять Украину. Для вступления в ЕС стране предстоит пройти шесть этапов переговоров, провести масштабные реформы и получить одобрение всех 27 стран союза. 15 июня ЕС начал переговоры о членстве.

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