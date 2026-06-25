На Украине задались вопросом о готовности ЕС к интеграции

По мнению Качки, Евросоюз закрывается от остального мира, и поэтому Украине нужно как можно быстрее присоединиться. «Итак, нам нужно воспринимать это как можно серьезнее, меньше играть в игры, желательно не играть в игры и т.д. И тогда мы также отвечаем реформами», — добавил он.