США испытали созданный с помощью ИИ аппарат для ядерного арсенала

Sandia National Laboratories уточнила, что 11-футовый прототип предназначен для измерения тепла и вибраций, которые ядерное оружие испытывает во время полета к цели. В лаборатории отметили, что проект прошел путь от разработки до испытаний за пять месяцев, тогда как обычно такой процесс занимает около двух лет.