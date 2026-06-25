США испытали созданный с помощью ИИ аппарат для ядерного арсенала

Ведомство назвало Aires Tide экспериментальным летательным аппаратом, который должен ускорить разработку решений в сфере нацбезопасности. По данным NNSA, в мае специалисты провели два успешных летных испытания: аппарат сбрасывали с высоты 32 тыс. футов на полигоне армии США Dugway в Юте.
Sandia National Laboratories уточнила, что 11-футовый прототип предназначен для измерения тепла и вибраций, которые ядерное оружие испытывает во время полета к цели. В лаборатории отметили, что проект прошел путь от разработки до испытаний за пять месяцев, тогда как обычно такой процесс занимает около двух лет.
Администратор NNSA Брэндон Уильямс заявил, что Aires Tide стал ранней демонстрацией применения инициативы Genesis Mission, которая объединяет возможности ИИ, суперкомпьютеров и аддитивного производства для задач национальной безопасности.
Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай к сделке по ядерному разоружению 17 июня, заявив, что странам не нужно иметь возможность «взорвать весь мир 300 раз подряд».
Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит «адекватными действиями», если США или другие ядерные страны проведут испытания.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 июня, что развитие технологий может привести к появлению оружия, которое по разрушительной силе сможет сравняться с ядерным, хотя не будет ядерным. Он также сказал, что, кроме ядерного сдерживания, в мире почти не осталось инструментов глобальной безопасности.
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