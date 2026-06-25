Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков допустил участие Путина в съезде «Единой России»

Президент Владимир Путин может поучаствовать в партийном съезде «Единой России», который состоится 28 июня. Об этом «Ведомостям» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин может поучаствовать в партийном съезде «Единой России», который состоится 28 июня. Об этом «Ведомостям» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Этого нельзя исключать», — сказал господин Песков в ответ на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь президента добавил, что ему «ничего не известно» о том, может ли Владимир Путин возглавить общефедеральную часть партийного списка на предстоящих выборах в качестве «паровоза».

28 июня состоится первый этап предвыборного съезда «Единой России». Партия в этот день утвердит список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму. Источники «Ъ» сообщали, что в общую часть списка может войти мэр Москвы Сергей Собянин, заменив — по одному из сценариев — главу МИДа Сергея Лаврова. Возглавит список, вероятнее всего, председатель партии Дмитрий Медведев. В общефедеральную часть списка также могут попасть военкор ВГТРК Евгений Поддубный и главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше