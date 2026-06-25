Трамп одержал победу в Сенате по вопросу применения сил в Иране

Ранее сообщалось, что в ночь на среду Сенат одобрил резолюцию 50 голосами «за» и 48 «против». Документ призывал Трампа прекратить использование американских вооруженных сил для боевых действий против Ирана. В ответ президент заявил, что инициатива была несвоевременной и бессмысленной. По его словам, поддержавшие резолюцию сенаторы оказали помощь противникам Вашингтона, подрывая позицию США на переговорах с Тегераном.