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Трамп одержал победу в Сенате по вопросу применения сил в Иране

Всего через сутки после того, как американский Сенат принял резолюцию с призывом к президенту США прекратить применение вооруженных сил против Ирана, верхняя палата Конгресса отклонила аналогичную инициативу. Республиканское большинство за такой результат получило похвалу от главы государства Дональда Трампа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Итоги голосования выглядят так: 47 сенаторов высказались «за», 50 — «против». Еще один законодатель, республиканец Рэнд Пол, предпочел воздержаться.

Как отмечают СМИ, Сенат фактически отказался от собственной критики президентских действий. Это произошло после того, как Трамп обрушился с упреками на сенаторов, включая четверых республиканцев, которые поддержали предыдущую резолюцию.

Комментируя результаты в своей соцсети Truth Social, Дональд Трамп обратил внимание на трансформацию позиции Пола, а также сенатора Билла Кассиди. Президент поблагодарил республиканцев за их точку зрения.

«Это голосование дает Ирану предупреждение!» — написал глава Белого дома.

По данным CNN, с начала года сенаторы уже более 10 раз голосовали по вопросу военных полномочий в отношении Ирана.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду Сенат одобрил резолюцию 50 голосами «за» и 48 «против». Документ призывал Трампа прекратить использование американских вооруженных сил для боевых действий против Ирана. В ответ президент заявил, что инициатива была несвоевременной и бессмысленной. По его словам, поддержавшие резолюцию сенаторы оказали помощь противникам Вашингтона, подрывая позицию США на переговорах с Тегераном.

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