Трамп одержал победу в Сенате по вопросу применения сил в Иране

Итоги голосования выглядят так: 47 сенаторов высказались «за», 50 — «против». Еще один законодатель, республиканец Рэнд Пол, предпочел воздержаться.
Как отмечают СМИ, Сенат фактически отказался от собственной критики президентских действий. Это произошло после того, как Трамп обрушился с упреками на сенаторов, включая четверых республиканцев, которые поддержали предыдущую резолюцию.
Комментируя результаты в своей соцсети Truth Social, Дональд Трамп обратил внимание на трансформацию позиции Пола, а также сенатора Билла Кассиди. Президент поблагодарил республиканцев за их точку зрения.
«Это голосование дает Ирану предупреждение!» — написал глава Белого дома.
По данным CNN, с начала года сенаторы уже более 10 раз голосовали по вопросу военных полномочий в отношении Ирана.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду Сенат одобрил резолюцию 50 голосами «за» и 48 «против». Документ призывал Трампа прекратить использование американских вооруженных сил для боевых действий против Ирана. В ответ президент заявил, что инициатива была несвоевременной и бессмысленной. По его словам, поддержавшие резолюцию сенаторы оказали помощь противникам Вашингтона, подрывая позицию США на переговорах с Тегераном.