Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Стамбула в Каракас сел в Панаме из-за землетрясения

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Каракас, совершил вынужденную посадку в Панаме из-за землетрясения в Венесуэле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Несколько часов назад столичный аэропорт закрыли.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Каракас, совершил вынужденную посадку в Панаме из-за землетрясения в Венесуэле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Несколько часов назад столичный аэропорт закрыли.

«Рейс TK233 по маршруту Стамбул-Каракас совершил перенаправление в Панаму из-за ЧП в Венесуэле», — уточнили в авиакомпании. В ближайшее время перевозчик должен принять решение о полетах в Венесуэлу.

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также в Колумбии. Разрушены несколько зданий, столичный аэропорт закрыт из-за повреждений. С начала подземной активности погибли 32 человека. В стране объявили чрезвычайное положение.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше