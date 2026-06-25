Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский пропустит саммит по восстановлению Украины в Польше из-за опасений скандала после череды скандалов, связанных с ОУН*-УПА*. Он написал в соцсети X, что киевский главарь не может решиться посетить мероприятие даже несмотря на то, что туда съедутся его крупнейшие западные сторонники.