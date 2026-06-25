США запросили у конгресса $670 млн для сдерживания ядерных программ Ирана

Всего администрация запросила у конгресса $87,6 млрд дополнительного финансирования. Большая часть запроса, как следует из письма, связана с расходами на операцию «Эпическая ярость». Отдельно $768 млн запрошены для Минэнерго США на ядерную и энергетическую безопасность, главным образом для связанных с этой операцией мероприятий NNSA.