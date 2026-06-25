Европа столкнулась с новым кризисом разработки истребителя будущего

При этом, как отмечает Telepolis, новая программа появляется в условиях, когда современные вооруженные конфликты меняют требования к боевой авиации. По мнению издания, широкое применение беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, недорогих сенсоров и многоуровневой противовоздушной обороны повышает риск того, что дорогостоящие самолеты с длительным циклом разработки могут устареть еще до принятия на вооружение.