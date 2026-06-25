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Европа столкнулась с новым кризисом разработки истребителя будущего

Европейские разработчики представили альтернативную концепцию боевого самолета нового поколения после того, как прежний совместный проект столкнулся с разногласиями между его участниками.

Европейские разработчики представили альтернативную концепцию боевого самолета нового поколения после того, как прежний совместный проект столкнулся с разногласиями между его участниками. Однако новая инициатива также пока не получила гарантий реализации и зависит от решения властей.

Авторы проекта предлагают создать не только истребитель нового поколения, но и единую боевую систему, в которой пилотируемый самолет должен взаимодействовать с беспилотными аппаратами и защищенной сетью обмена данными. Инициатива была представлена на международном авиасалоне в Берлине.

При этом, как отмечает Telepolis, новая программа появляется в условиях, когда современные вооруженные конфликты меняют требования к боевой авиации. По мнению издания, широкое применение беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, недорогих сенсоров и многоуровневой противовоздушной обороны повышает риск того, что дорогостоящие самолеты с длительным циклом разработки могут устареть еще до принятия на вооружение.

Проект рассматривается как один из возможных вариантов обновления европейской боевой авиации и снижения зависимости от зарубежных поставок. Вместе с тем власти страны, где представлена инициатива, пока не отказались от альтернативных сценариев, включая закупку уже существующих зарубежных самолетов или участие в других международных программах.

Таким образом, дальнейшая судьба новой разработки остается неопределенной. После прекращения прежнего совместного проекта новая инициатива пока не имеет подтвержденного финансирования, окончательного состава участников и утвержденных сроков реализации.

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