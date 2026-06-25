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США поставили условие допуска своего газа в Европу

США пригрозили ЕС прекращением поставок СПГ, если блок не смягчит правила по метану. Об этом заявил глава Минэнерго Крис Райт. ЕС решил с 2027 года не заключать новые контракты, если импортеры не будут соблюдать правила по метану.

Источник: РБК

США могут перестать поставлять в европейские страны свой сжиженный природный газ (СПГ), если те не смягчат контроль за выбросами метана. Об этом заявил министр энергетики Штатов Крис Райт, передает Bloomberg.

«Без существенной реформы этого правила [по метану] Европе будет причинена серьезная боль, причем совершенно ненужная. Речь не идет об эскалации. Наша энергия будет поставляться. Просто она будет поставляться куда-то еще», — заявил Райт в кулуарах конференции в Нью-Йорке.

Как пишет Bloomberg, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее пообещал не уступать давлению США и других экспортеров СПГ, требующих пересмотреть метановые правила ЕС. Вашингтон предупредил, что сложность регламента и угроза штрафов ставят торговлю под удар. Министры энергетики ЕС обсудят этот вопрос в пятницу в Люксембурге, отмечает агентство.

ЕС все сильнее зависит от американского газа после отказа от российских поставок в 2022 году, уточнил Bloomberg. При этом борьба с метановыми выбросами остается одной из ключевых климатических целей климатического блока. Одним из источников напряженности между ЕС и США как раз и стало расхождение в климатической политике, отмечает Bloomberg.

Как сообщает Еврокомиссия, согласно новому регламенту ЕС по метану нефтяные, газовые и угольные компании обязаны измерять, контролировать и проверять выбросы на уровне источников, запрещается рутинное сжигание и вентиляция, а также вводятся регулярные обследования на предмет утечек с обязательным ремонтом. Государства-члены должны учесть все закрытые и заброшенные активы для мониторинга их выбросов.

Для международных рынков, согласно новым правилам, создается платформа прозрачности метана, спутниковый мониторинг и система быстрого оповещения об утечках.

С 2027 года новые импортные контракты в ЕС возможны только при соблюдении экспортерами тех же стандартов отчетности, что и у производителей ЕС, а с 2030 года вводится предельный уровень метановой интенсивности добычи; за нарушения предусмотрены штрафы, но не запрет на импорт.

В январе Politico писало, что Европа уже импортирует четверть своего газа из США, и эта цифра может возрасти по мере введения полного запрета на импорт российского газа в ЕС. Некоторые дипломаты ЕС считают, что США могут использовать сложившуюся энергетическую зависимость ЕС для реализации своих внешнеполитических целей, передавало издание.

В феврале вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период:

импорт СПГ окончательно запретят с 1 января 2027 года;

поставки трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

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