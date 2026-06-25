США поставили условие допуска своего газа в Европу

ЕС все сильнее зависит от американского газа после отказа от российских поставок в 2022 году, уточнил Bloomberg. При этом борьба с метановыми выбросами остается одной из ключевых климатических целей климатического блока. Одним из источников напряженности между ЕС и США как раз и стало расхождение в климатической политике, отмечает Bloomberg.