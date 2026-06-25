Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили пункты управления украинскими БПЛА в Запорожской области

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ, расположенные в Запорожской области.

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ, расположенные в Запорожской области.

Артиллерийские расчеты орудий «Гиацинт-К» группировки войск «Восток» оперативно ударили по пунктам управления беспилотной авиацией после получения информации от разведывательного расчета БПЛА.

Уничтожение объектов ослабило возможность украинских войск по разведке и боевым действиям, заявили в министерстве.

Также операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска и управления БПЛА.

Читайте материал «ВС РФ уничтожили антенны-ретрансляторы ВСУ вблизи Константиновки».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше