Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ, расположенные в Запорожской области.
Артиллерийские расчеты орудий «Гиацинт-К» группировки войск «Восток» оперативно ударили по пунктам управления беспилотной авиацией после получения информации от разведывательного расчета БПЛА.
Уничтожение объектов ослабило возможность украинских войск по разведке и боевым действиям, заявили в министерстве.
Также операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска и управления БПЛА.
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