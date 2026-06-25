АТОР: информации о пострадавших в Венесуэле туристах из России нет

У Ассоциации туроператоров России (АТОР) нет информации о пострадавших при землетрясениях в Венесуэле организованных туристах из России. По данным АТОР, основным направлением для россиян в Венесуэле был остров Маргарита, но чартерные программы туда прекращены с декабря 2025 года.
Согласно пресс-релизу ассоциации, территория Маргариты практически не повреждена при подземных толчках. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками. Туроператоры также не получали сведений о пострадавших россиянах.
«По предварительным данным, организованных российских туристов в пострадавшем Каракасе также нет. При этом в столице могут находиться самостоятельные путешественники из России и постоянно проживающие там соотечественники», — добавили в АТОР.
В Венесуэле ночью зафиксировали два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Погибли более 30 человек, пострадали свыше 700. Поврежден аэропорт Каракаса, он временно не работает. В городе также закрыты метро и железнодорожные линии. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.