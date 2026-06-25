В четырех российских аэропортах ограничили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.
Также в Самарской области временно закрыто воздушное пространство, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в «Максе».
Временные ограничения также вводили в аэропортах Краснодара, Саратова, Пензы, Калуги, Тамбова, Ульяновска, Самары, Оренбурга и Нижнего Новгорода 24 июня. Ночью 25 июня Росавиация сообщала об ограничениях в аэропорту Сочи. Во всех аэропортах ограничения сняли.
По информации Минобороны, в ночь на 24 июня силы ПВО сбили 323 БПЛА над Россией.
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