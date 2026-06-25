Reuters: США намерены купить у Nissan завод для производства БПЛА в Японии

Nissan Motor планирует прекратить производство на автомобильном заводе в районе Оппама города Йокосука к марту 2028 года. Сборку машин перенесут на предприятие в префектуре Фукуока. Завод в Оппаме — один из первых в послевоенной Японии и один из основных для Nissan. Он работает с 1961 года.