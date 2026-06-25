Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возгорание началось на нефтебазе на Кубани после падения обломков дрона

Кубанский оперштаб сообщил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Движение по автодороге из станицы Полтавской, где находится нефтебаза, к хутору Трудобеликовскому временно перекрыто.

Источник: РБК

На нефтебазе в станице Полтавской в Красноармейском районе Краснодарского края произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА, сообщил глава района Александр Харитонов в канале в «Максе».

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал он.

По его словам, временно перекрыто движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщает кубанский оперштаб в телеграм-канале.

В ночь на 25 июня аэропорты Геленджика и Сочи вводили ограничения на полеты на фоне угрозы атаки беспилотников. Позже ограничения в них сняли. Мэр Сочи Андрей Прошунин объявлял в городе угрозу атаки БПЛА.

На нефтебазе в станице Полтавской уже происходило возгорание в результате падения обломков дрона 16 июня. Тогда оперштаб Кубани сообщал, что пожар потушили. В его тушении участвовали 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России. В результате никто не пострадал.

В начале июня пожар возник на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае после атаки дронов. Районная Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) сообщала, что его масштаб был около 5 тыс. кв. м. Позже пожар потушили.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше