Возгорание началось на нефтебазе на Кубани после падения обломков дрона

На нефтебазе в станице Полтавской уже происходило возгорание в результате падения обломков дрона 16 июня. Тогда оперштаб Кубани сообщал, что пожар потушили. В его тушении участвовали 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России. В результате никто не пострадал.