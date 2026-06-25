Возгорание началось на нефтебазе на Кубани после падения обломков дрона

На нефтебазе в станице Полтавской в Красноармейском районе Краснодарского края произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА, сообщил глава района Александр Харитонов в канале в «Максе».
«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал он.
По его словам, временно перекрыто движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщает кубанский оперштаб в телеграм-канале.
В ночь на 25 июня аэропорты Геленджика и Сочи вводили ограничения на полеты на фоне угрозы атаки беспилотников. Позже ограничения в них сняли. Мэр Сочи Андрей Прошунин объявлял в городе угрозу атаки БПЛА.
На нефтебазе в станице Полтавской уже происходило возгорание в результате падения обломков дрона 16 июня. Тогда оперштаб Кубани сообщал, что пожар потушили. В его тушении участвовали 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России. В результате никто не пострадал.
В начале июня пожар возник на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае после атаки дронов. Районная Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) сообщала, что его масштаб был около 5 тыс. кв. м. Позже пожар потушили.
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