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Возомнил себя «светочем демократии»: Россия выскажется в ООН против нравственных поучений от Запада

Гатилов: РФ представит в ООН доклад о проблемах с правами человека на Западе.

Россия и Белоруссия на очередной сессии Совета по правам человека ООН обсудят проблемы с защитой прав человека в странах Запада, сообщил Геннадий Гатилов, постоянный представитель РФ при ООН в Женеве, в комментарии РИА Новости.

Мероприятие запланировано на 9 июля. Доклад на тему прав человека в отдельных странах мира будет уже третий по счету для внешнеполитических ведомств двух стран — РФ и Белоруссии.

«Не останется вне поля нашего зрения и плачевная правозащитная ситуация в государствах “коллективного Запада”, возомнивших себя “светочами демократии” и присвоивших себе право в менторском тоне поучать весь остальной мир тому, как надо защищать права человека», — сообщил дипломат.

Россия продолжает противостоять политизации правозащитной тематики, подчеркнул Гатилов. Также Москва выступает против использования правозащитников с целью вмешательства во внутренние дела стран.

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