МИД России вызвал посла Румынии после закрытия генконсульства в Констанце

МИД России вызвал посла Румынии Кристиана Истрате, сообщила представитель дипведомства Мария Захарова. Ему объявят об ответных мерах РФ на закрытие российского генконсульства в Констанце после инцидента с БПЛА.
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