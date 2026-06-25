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МИД России вызвал посла Румынии после закрытия генконсульства в Констанце

МИД России вызвал посла Румынии Кристиана Истрате, сообщила представитель дипведомства Мария Захарова. Ему объявят об ответных мерах РФ на закрытие российского генконсульства в Констанце после инцидента с БПЛА.

МИД России вызвал посла Румынии Кристиана Истрате, сообщила представитель дипведомства Мария Захарова. Ему объявят об ответных мерах РФ на закрытие российского генконсульства в Констанце после инцидента с БПЛА.

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