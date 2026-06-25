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Отдых отменяется: оперштаб Крыма приостанавливает движение поездов

Ранее сообщалось, что детские группы не будут принимать нынешним летом оздоровительные лагеря республики.

Печальная новость для волгоградцев, которые планировали отдых в Крыму нынешним летом. По решению оперштаба республики приостанавливается движение ряда поездов, курсирующих на полуостров и обратно.

Как уточнил глава региона Сергей Аксенов 25 июня, на данный момент в Крым и из Крыма отправляют семь поездов. Они следуют от и до станции Керчь-Южная. Другие поезда отменят в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что детские группы не будут принимать нынешним летом оздоровительные лагеря республики.

Между тем в комментариях туристы сообщают о невозможности выехать с территории Крыма на автомобилях из-за отсутствия бензина, а местные жители жалуются на отсутствие электричества и воды.

Ранее vlg.aif.ru сообщал о росте цен в волгоградском регионе на фоне ограничений, введенных на ряде АЗС.

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