Максим Чаплыгин назначен главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга

О решении глава города Алексей Орлов объявил на заседании коллегии мэрии.
Максим Чаплыгин возглавлял департамент потребительского рынка и услуг в администрации Екатеринбурга. Под его руководством проводилась реформа нестационарных торговых объектов (НТО), подразумевающая изменение схемы размещения киосков, их снос и заключение контрактов на конкурсной основе.
Господин Чаплыгин окончил Санкт-Петербургский университет МВД, до 2021 года работал следователем. Затем был назначен на должность заместителя главы администрации Ленинского района. С 2023 года возглавил комитет (затем — департамент) потребительского рынка и услуг.
Предыдущий глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко ушел в отставку 30 апреля. Мэрия не стала продлевать с ним контракт. Его обязанности временно исполнял Алексей Говоруха.