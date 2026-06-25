Максим Чаплыгин назначен главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Господин Чаплыгин окончил Санкт-Петербургский университет МВД, до 2021 года работал следователем. Затем был назначен на должность заместителя главы администрации Ленинского района. С 2023 года возглавил комитет (затем — департамент) потребительского рынка и услуг.