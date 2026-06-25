В конце мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. В румынский МИД вызвали посла РФ, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне. После заседания Верховного совета обороны президент Румынии Никушор Дан сообщил о решении закрыть генеральное консульство РФ в Констанце и объявить генконсула персоной нон грата. Захарова заявила ТАСС, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, чтобы отвести внимание от убийства Владимиром Зеленским детей в Старобельске, а также для обоснования закрытия российского генконсульства в Констанце.