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Посла Румынии вызвали в МИД РФ

Кристиану Истрате заявят об ответных мерах из-за закрытия российского генконсульства в Констанце, отметила официальный представитель дипведомства России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в МИД РФ, где ему будет заявлено об ответных мерах в связи с закрытием российского генконсульства в Констанце. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

«В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие генконсульства в Констанце», — сказала дипломат.

В конце мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. В румынский МИД вызвали посла РФ, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне. После заседания Верховного совета обороны президент Румынии Никушор Дан сообщил о решении закрыть генеральное консульство РФ в Констанце и объявить генконсула персоной нон грата. Захарова заявила ТАСС, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, чтобы отвести внимание от убийства Владимиром Зеленским детей в Старобельске, а также для обоснования закрытия российского генконсульства в Констанце.

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