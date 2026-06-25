The Telegraph узнала о плане Британии продать нефть с якобы российского танкера

Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи. Среди них — перечисление денег напрямую Украине или закупка военной техники для ВСУ. Также обсуждается возможность переработки нефти внутри страны для нужд энергоснабжения, однако юридические механизмы передачи топлива компаниям пока не установлены. По словам источников издания, план находится на начальной стадии обсуждений, и конкретные решения пока не приняты.