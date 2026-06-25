МИД вызвал посла Румынии из-за закрытия консульства в Констанце

Посла Румынии в Москве Кристиана Истрате вызвали в МИД России, сообщила журналистам представитель ведомства Мария Захарова.
«В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце», — заявила она (цитата по «Интерфаксу»).
В конце мая президент Румынии Никушор Дан объявил генерального консула России в городе Констанца Андрея Косилина персоной нон грата в Румынии и заявил о закрытии консульства после падения БПЛА на территории страны.
Вскоре после решения Бухареста представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что ответ России «не заставит себя ждать». По ее словам, инцидент с дроном призван отвлечь общественность от трагедии в Старобельске.
Беспилотник врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац в ночь на 29 мая. Прогремел взрыв, в квартире на 10-м этаже здания начался пожар, пострадали два человека, сообщала Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU). Из дома эвакуировали около 70 человек. После инцидента МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева.
Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с дроном, написал, что нужно разобраться, чей он.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО. Минобороны неоднократно подчеркивало, что целями атак становятся объекты, связанные с ВСУ, на территории Украины.
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