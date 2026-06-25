МИД вызвал посла Румынии из-за закрытия консульства в Констанце

Беспилотник врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац в ночь на 29 мая. Прогремел взрыв, в квартире на 10-м этаже здания начался пожар, пострадали два человека, сообщала Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU). Из дома эвакуировали около 70 человек. После инцидента МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева.