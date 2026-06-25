ФСИН назвала среднюю зарплату приговорённых к принудительным работам

Ранее стало известно, что за год сильнее всего зарплаты выросли в Магаданской и Калужской областях, на Чукотке, в Москве и Хабаровском крае. По данным Росстата, в Магаданской области средняя зарплата подскочила почти на 36 тысяч рублей — с 154,5 до 190,1 тысячи. На Чукотке рост превысил 32 тысячи: теперь в среднем платят 246,4 тысячи рублей против 214,4 года назад.