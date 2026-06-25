МИД РФ вызвал на ковёр посла Румынии из-за закрытия консульства в Констанце

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в Министерство иностранных дел России, где ему будет объявлено о ответных мерах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, решение связано с закрытием российского генерального консульства в Констанце.