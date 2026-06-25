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МИД РФ вызвал на ковёр посла Румынии из-за закрытия консульства в Констанце

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в Министерство иностранных дел России, где ему будет объявлено о ответных мерах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, решение связано с закрытием российского генерального консульства в Констанце.

Источник: Life.ru

«В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие генконсульства в Констанце», — сказала Захарова.

Дипломата уведомят о том, что российская сторона готовит зеркальные шаги в ответ на действия Бухареста.

Напомним, Румыния решила закрыть генконсульство РФ в Констанце. Президент страны Никушор Дан назвал причиной инцидент в городе Галац, где 29 мая дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла.

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