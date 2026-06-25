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FT: стоимость страхования судов в Ормузском проливе уменьшилась в два раза

Британское издание FT заявило, что стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, снизилась вдвое менее чем за неделю.

Британское издание FT заявило, что стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, снизилась вдвое менее чем за неделю.

Авторы статьи утверждают, что страховые премии снизились примерно с 5 процентов от стоимости судов с учетом скидок до 2 процентов. Для крупных танкеров снижение составит сотни тысяч долларов.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

В июне США с Ираном согласовали меморандум.

Читайте материал «Трамп поручил минюсту провести проверку из-за высокой стоимости топлива».

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