Иркутск вышел во второй тур Всероссийского конкурса «Города для детей»

«У каждого ребенка, вне зависимости от состояния здоровья, особенностей развития, социального положения его семьи должны быть равные условия. Это касается и получения образования, и раскрытия творческих возможностей, занятий спортом или другим любимым делом. Дети должны быть активно вовлечены в жизнь города, а мы, со своей стороны, обязаны обеспечить им комфортные и безопасные условия во всех сферах», — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.