Иркутск вышел во второй тур Всероссийского конкурса «Города для детей»

Иркутск продолжает успешное участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей. Территория семейного благополучия».
Столица Прибайкалья вышла во второй тур, где поборется за звание одного из лучших городов для семей с детьми.
Конкурс организован при содействии Совета Федерации и проводится по программе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Администрация города подала заявку на участие в семи номинациях: «Все начинается с семьи»; «Семья — основа счастья»; «Помним и знаем наших героев»; «Правильные решения»; «Добрые дела вместе»; «Территория здоровья»; «Территория, дружественная к детям».
Иркутск участвует в конкурсе не первый раз: в 2023 году город победил в номинации «Правильные решения». Тогда областной центр представил опыт по включению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимую деятельность с применением института наставничества.
«У каждого ребенка, вне зависимости от состояния здоровья, особенностей развития, социального положения его семьи должны быть равные условия. Это касается и получения образования, и раскрытия творческих возможностей, занятий спортом или другим любимым делом. Дети должны быть активно вовлечены в жизнь города, а мы, со своей стороны, обязаны обеспечить им комфортные и безопасные условия во всех сферах», — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.
В рамках конкурса в Иркутске уже реализуются социально значимые мероприятия. Так, воспитанники детских садов вместе с родителями и педагогами высадили саженцы сосен. Эта традиция существует в столице Прибайкалья уже несколько лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Ответственным за конкурсные мероприятия выступает муниципальное учреждение развития образования города. В реализацию плана вовлечены 216 учебно-воспитательных организаций: школы, детские сады и центры дополнительного образования.
Результаты Всероссийского конкурса «Города для детей» будут объявлены в декабре.
Читайте также:
Мэр Иркутска выступил с докладом о ситуации в местном самоуправлении на площадке АСДГ.
Строительство первого в Сибири арендного дома началось в Иркутске.