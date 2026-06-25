Самозанятым готовят оплачиваемые больничные

Механизм планируют запустить в пилотном режиме на 2026−2028 годы. Право на пособие появится после уплаты страховых взносов не менее чем за шесть месяцев. Больничный будут назначать при болезни, травме, уходе за больным членом семьи и в других предусмотренных законом случаях.