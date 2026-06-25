Самозанятым готовят оплачиваемые больничные

Механизм планируют запустить в пилотном режиме на 2026−2028 годы. Право на пособие появится после уплаты страховых взносов не менее чем за шесть месяцев. Больничный будут назначать при болезни, травме, уходе за больным членом семьи и в других предусмотренных законом случаях.
Самозанятый сможет выбрать страховое покрытие: 35 тысяч или 50 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности. В первом варианте ежемесячный взнос составит 1344 рубля, во втором — 1920 рублей. После шести месяцев уплаты появится право на 70% страховой суммы, после 12 месяцев — на 100%.
Размер выплаты также будет зависеть от страхового стажа. Взаимодействовать с Социальным фондом самозанятые должны будут через приложение «Мой налог». После доработки ко второму чтению документ определит финальные правила эксперимента и порядок подключения плательщиков налога на профессиональный доход.
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